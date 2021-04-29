Экс-главу поселения в Челябинской области подозревают в махинациях с землей

Возбуждено уголовное дело

Экс-глава Демаринского сельского поселения выдавал фиктивные выписки о праве пользования земельными участками в Пластовском районе. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый выдал гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования четырьмя земельными участками на территории поселения. В дальнейшем граждане зарегистрировали права собственности на них. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области. Следователем СК проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.

В отношении бывшего главы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следователем СК будут решаться вопросы признания выписок недействительными и возврата участков в муниципальную собственность.