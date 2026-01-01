Экипаж ДПС помог челябинке, попавшей в аварию в канун Нового года

Автомобиль женщины съехал с трассы под Симом

В последний день 2025 года сотрудники ДПС помогли жительнице Челябинска, которая в одиночку пыталась справиться с последствиями аварии на трассе около города Сима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль женщины съехал с дороги и врезался в бетонный блок. На место оперативно прибыли лейтенанты полиции Павел Базулев и Владислав Бабонич. Они оформили происшествие, разъяснили автоледи ее дальнейшие действия и помогли вернуть машину на проезжую часть, убедившись, что та может двигаться дальше.

«Благодаря их помощи я смогла самостоятельно добраться до Челябинска и встретить праздник», — рассказала челябинка по телефону доверия ГУ МВД по Челябинской области.

В ГИБДД напомнили, что перед дальней поездкой следует проверять техническое состояние автомобиля, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательным в непогоду. Если непредвиденная ситуация все-таки произошла, круглосуточно готовы прийти на помощь сотрудники Госавтоинспекции.

Между тем 31 декабря семья из Челябинской области погибла в страшном ДТП под Тюменью.