Семья из Челябинской области погибла в страшном ДТП под Тюменью

Иномарка сгорела после лобового столкновения на трассе «Иртыш»

Огненная автокатастрофа произошла на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Бердюжском округе Тюменской области. В результате лобового столкновения и последующего пожара погибли три человека, в том числе ребенок – семья из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на 520-м километре автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск столкнулись легковой автомобиль Renault и минивэн Honda. От удара Renault загорелся и выгорел полностью. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

В сгоревшей иномарке погибли водитель и два пассажира — женщина и семилетний мальчик. По данным ГАИ, семья из Коркино направлялась к родственникам в Новосибирск.

Во втором автомобиле никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают следователи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарно-спасательные подразделения. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначаются необходимые экспертизы. Также сообщается, что в момент ДТП в районе шел снегопад, что могло ухудшить видимость и условия сцепления с дорогой.