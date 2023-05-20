Двухлетней девочке оторвало подушечку пальца на детской площадке в Челябинской области

Ребенок скатывался с горки, и палец оказался в щели между элементами конструкции

В Златоусте Челябинской области двухлетней девочке оторвало подушечку пальца в тот момент, когда она скатывалась с горки, расположенной на детской площадке. Ребенка доставили в больницу, где ей провели операцию и наложили несколько швов. Об этом мама девочки рассказала одному из городских пабликов.

ЧП произошло 16 мая во дворе дома № 14а по улице 40-летия Победы. По словам женщины, ее двухлетняя дочь решила скатиться с горки. Между частями горки оказалась щель, и девочке оторвало подушечку пальца.

Мама ребенка вызвала скорую помощь, их доставили в травматологию, где девочке провели операцию под общим наркозом и наложили четыре шва. Сейчас мама с ребенком ходят на перевязки.

Женщина намерена обратиться в суд.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

В конце апреля в Челябинске мальчик играл с друзьями в футбол на детской площадке, и в какой-то момент на него упала железная труба, которая огораживает часть площадки. В результате ребенку оторвало палец.