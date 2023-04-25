Мальчику оторвало палец железной трубой во время игры в футбол в Челябинске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о произошедшем

В Челябинске ребенку оторвало палец во время игры в футбол на одной из детских площадок. В региональном следственном управлении СК России возбудили уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Известно, что мальчик играл с друзьями в футбол, и в какой-то момент на него упала железная труба, которая огораживает часть площадки. В результате ребенку оторвало палец. Родители сразу же доставили мальчика в травмпункт, где ему оказали необходимую помощь.

«По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“). Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах»,— сообщили в ведомстве.