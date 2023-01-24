Двух парней с 26 свертками с наркотиками задержали в Магнитогорске

Молодых людей отправили в СИЗО

В Магнитогорске полицейские задержали двух молодых людей, у которых при себе оказалось 26 свертков с наркотиками. Запрещенное вещество парни намеревались продать. В их отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ГИБДД обратили внимание на двух парней, которые что-то искали и фотографировали около одного из домов по улице Индустриальной. При личном досмотре у одного из них правоохранители обнаружили 10 свертков с наркотиком массой около трех граммов, у второго — 16 свертков общей массой более двух граммов.

«Установлено, что неработающие, ранее не судимые 19-летний и 18-летний местные жители планировали осуществлять сбыт наркотических средств при помощи тайников-закладок, организованных на территории города. В их телефонах обнаружены фотографии с местами тайных мест хранения наркотиков с уточняющими координатами и описанием»,— уточнили в ведомстве.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Им грозит до 20 лет лишения свободы. Парни заключены под стражу.