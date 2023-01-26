В Челябинске задержали мужчину с 126 свертками мефедрона

Подозреваемый собирался сбыть наркотики через тайники-закладки

Челябинские полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в сбыте мефедрона. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в УМВД по городу.

Мужчину на авто задержали в Ленинском районе сотрудники патрульно-постовой службы.

«При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 126 свертков массой около 60 грамм с порошкообразным веществом. Задержанный был доставлен в отдел полиции „Ленинский“ УМВД России по г. Челябинску, изъятое вещество направлено на исследование, которое показало, что в свертках находится наркотическое средство мефедрон. Наркотики неработающий, ранее несудимый местный житель, 1994 года рождения, хранил с целью последующего сбыта на территории Челябинска бесконтактным способом», — рассказали в городской полиции.

В квартире подозреваемого нашли 1,8 кг мефедрона, весы и упаковочный материал.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков»).