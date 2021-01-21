Двух челябинцев отправили в колонию за сбыт поддельных денег

Всего они приобрели 39 поддельных купюр

В Сатке суд вынес приговор двум жителям Челябинска. Они признаны виновными в хранении, перевозке и сбыте поддельных банковских билетов Центробанка России.

В Москве соучастники приобрели у неустановленного лица 39 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. В феврале прошлого года они сбыли 14 купюр на территории Кургана, Челябинска, Миасса, Златоуста, Усть-Катава и Сатки. Их задержали в Усть-Катаве, в ходе досмотра изъяли 15 поддельных банкнот.

«С учетом смягчающих обстоятельств каждому назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В доход государства обращены деньги, арестованные в ходе следствия у одного из обвиняемых.