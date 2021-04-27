В Челябинской области стало меньше фальшивых купюр

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей

В первом квартале этого года на Южном Урале обнаружили и вывели из обращения 104 поддельные банкноты общей суммой почти 500 тыс. рублей. По количеству это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщает Челябинское отделение Уральского ГУ Центробанка РФ.



«По-прежнему в лидерах поддельные пятитысячные купюры (93 штуки), на долю которых пришлось почти 90% от всех выявленных подделок. Год назад было обнаружено 113 фальшивок этого номинала. Кроме того, было выявлено 8 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей и по одной подделке номиналов 2000, 500 и 50 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Чаще всего поддельные купюры обнаруживают на автозаправочных станциях и кассах магазинов, отмечают в ЦБ. Информацию о признаках подлинности денег можно найти на сайте Банка России и в специальном мобильном приложении. Кроме того, ЦБ проводит дистанционные обучения работников торговых организаций. На бесплатных курсах рассказывается об определении подлинности и платежеспособности купюр и монет.