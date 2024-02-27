Двое пожилых людей погибли на ночном пожаре в Челябинской области

Причиной трагедии стал перекал печи

Минувшей ночью в поселке Браиловском Кизильского района загорелся частный жилой дом. В результате ЧП погибли двое пожилых людей — мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тело мужчины спасатели обнаружили при тушении пожара. Но, оказалось, в доме он был не один: после ликвидации возгорания пожарные начали разбирать конструкции и обнаружили тело пожилой женщины.

По предварительным данным, причиной ЧП стал перекал печи.

За последние дни в Челябинской области в ночных пожарах, произошедших из-за перекала печи, погибли трое человек. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности при использовании печного оборудования, а также настоятельно рекомендуют установить в домах и квартирах пожарные извещатели.