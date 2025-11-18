Двое пострадавших в аварии с электричкой под Аргаяшом госпитализированы

Один из участников ДТП в крайне тяжелом состоянии

После аварии мусоровоза с электричкой в Аргаяшском округе двух человек госпитализировали, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Авария произошла 18 ноября в 12:15 на железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Есаульская Южно-Уральской железной дороги. Водитель большегруза выехал на переезд перед приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояния было недостаточно, чтобы избежать столкновения.

«Двое пострадавших госпитализированы в Челябинск. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, состояние второго уточняется, пациент проходит дообследования. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает пресс-служба правительства региона.