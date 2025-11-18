Электричка столкнулась с мусоровозом в Аргаяшском округе

Водитель автомобиля получил травмы

В Челябинской области электричка столкнулась с мусоровозом. Водитель автомобиля получил травмы, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Авария произошла на 214-м километре на перегоне Есаульская — Ишалино Аргаяшского округа. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным пассажирским поездом.





«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщили в ЮУЖД.

Водитель автомобиля получил травмы. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло.