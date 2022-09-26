В Троицке двое детей выпали из окна многоэтажки

Школьников госпитализировали с травмами

В Троицке Челябинской области двое детей выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Сейчас они находятся в больнице с травмами. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Двое детей приблизительно до восьми лет выпали из окна третьего этажа на улице Чайковского, 18. Живы, но покалечены. Сейчас в больнице»,— рассказали очевидцы в паблике «Подслушано Троицк» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналисту ИА «Первое областное» о том, что ЧП произошло днем 24 сентября в тот момент, когда восьмилетний мальчик и семилетняя девочка во время игры облокотились на подставку для цветов на внешней стороне подоконника. Мама школьников в этот момент спала.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

В конце августа в Магнитогорске четырехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали с травмами. С семьей провели беседу.