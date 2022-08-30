В Магнитогорске 4‑летняя девочка выпала из окна

Малышка осталась жива, однако получила травмы

В Магнитогорске 4-летняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Ребенка доставили в больницу с травмами.

«С семьей проведена беседа. Семья благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — уточнили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, из окна второго этажа одного из домов на улице Двинской в Челябинске выпал двухлетний мальчик.

16 июля в Снежинске шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб.

В Межозерном (Верхнеуральский район) полуторагодовалая девочка осталась без присмотра, выпала из окна пятого этажа и погибла.