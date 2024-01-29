Автобус с детской хоккейной командой попал в смертельное ДТП по дороге из Челябинска в Новоуральск

Погибли четыре человека

Сегодня, 29 января, на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинскому в Свердловской области автобус Yuotong столкнулся с легковушкой Citroen, от удара обе машины вылетели в кювет. В автобусе находились 18 игроков детской хоккейной команды, сообщили в ГУ МВД РФ.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он вылетел на полосу встречного движения.

«В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки, по дороге в больницу скончался тренер команды», — рассказали в ведомстве.

Также есть пострадавшие среди спортсменов, точное их количество будет известно позже.

В городе Невьянске следователи СКР проводят доследственную проверку. Хоккеисты возвращались с соревнований в Уфе поездом до Челябинска. В областном центре команда пересела в автобус.