Двое челябинцев перевели мошенникам взятые в кредит 3,6 миллиона рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка

58-летний и 52-летний жители Челябинска ответили на звонки мошенников, представившихся сотрудниками служб безопасности банков. Злоумышленники рассказали, что якобы кто-то получил доступ к картам потерпевших и пытается взять кредиты. Поверившие убеждениям челябинцы лишились крупных сумм, рассказали в пресс-службе городской полиции.

«Чтобы аннулировать заявки, необходимо самим оформить встречные кредиты, обналичить их и перевести деньги на безопасные счета других банков», — услышали потерпевшие от собеседников.

Мужчины оформили кредиты. Один взял более 2,6 миллиона рублей, второй — миллион. Полученные деньги они перевели несколькими транзакциями на указанные мошенниками счета.

Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, ранее почти пять миллионов рублей отдали мошенникам четверо жителей Челябинской области. Злоумышленники обманывали южноуральцев, используя разные схемы.

В регионе действует горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Подробнее о том, как она работает, читайте в нашем материале.