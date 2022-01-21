Двое челябинцев напали на фельдшеров скорой

Подозреваемые задержаны, сумма ущерба устанавливается

В Челябинске вечером 19 января бригада скорой помощи прибыла на вызов, где медработников встретили двое пьяных мужчин. «Пациенты» вели себя агрессивно и повредили сумку с медикаментами, сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

«Росгвардейцы установили личности мужчин. Ими оказались ранее не судимые жители Челябинска, 1964 и 1982 годов рождения. Сумма ущерба устанавливается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемых доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее житель Ленинского района в ночное время привез в больницу для госпитализации свою супругу и в ходе ссоры ударил дежурного врача.