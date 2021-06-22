Следственный комитет проверит факт нападения на врача в Челябинске

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия

Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту нанесения удара врачу челябинцем. Об этом накануне, 22 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 19 июня житель Ленинского района в ночное время привез в больницу для госпитализации свою супругу и в ходе ссоры ударил дежурного врача.

«По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс проверочных действий по установлению обстоятельств произошедшего»,— сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Проведение проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Напомним, 38-летний мужчина, ударивший медицинского работника, оказался неоднократно судимым, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.