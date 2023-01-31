Две жительницы Уйского района перечислили мошенникам более 1,3 миллиона рублей

«Брокеры» пообещали потерпевшим большую прибыль при вложении средств

Соцработник и дворник из Уйского района решили заработать на инвестициях, но в результате потеряли более 1,3 миллиона рублей. В полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

46-летний соцработник рассказала правоохранителям, что оставила свой номер на одном из сайтов и вскоре позвонивший ей специалист предложил установить специальное приложение и открыть брокерский счет. Женщина выполнила все действия, продиктованные ей мошенником, а также оформила кредит и кредитную карту для пополнения счета. В общей сложности женщина отправила мошенникам более 850 тысяч рублей, но прибыли так и не дождалась.

Внимание второй потерпевшей привлекла реклама, размещенная на одном из сайтов, о банковских акциях в подарок при установке определенного приложения. Женщина выполнила условие, после чего ей начали поступать звонки от якобы специалистов, которые разъясняли, что необходимо сделать для получения прибыли.

«„Финансовый специалист“ пообещал трехкратную прибыль за короткий промежуток времени: полтора миллиона в течение месяца после инвестирования 500 тысяч рублей. Женщина поддалась на уговоры мошенника и предоставила ему удаленный доступ к своем мобильному телефону. Затем она взяла в банке 400 тысяч рублей и оформила кредитную карту с лимитом 100 тысяч рублей. Через мобильное приложение под контролем злоумышленника потерпевшая перевела все кредитные деньги на неизвестные счета», — рассказали в ведомстве.

Не получив прибыль, дворник поняла, что ее обманули.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия по борьбе с мошенниками. Специалисты кол-центра расскажут, как действовать при получении подозрительного звонка.