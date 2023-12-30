Две женщины погибли при столкновении «Лады» и китайского внедорожника в Челябинской области

Водителя отечественного авто госпитализировали

Вечером 29 декабря на автодороге Миасс — Карабаш на территории Миасса столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и китайский внедорожник «Танк». В результате пассажирки отечественного авто скончались на месте аварии, зажатого водителя пришлось деблокировать из машины, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Авария произошла в районе поселка Наилы. Водителя и двух пассажирок «Лады» в результате столкновения зажало в машине. Женщины скончались сразу, мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, деблокировали и передали медикам скорой помощи.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

В тот же день под Миассом на 1785-м километре трассы М-5 водитель Isuzu по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате водителя фуры зажало в салоне. Его также деблокировали спасатели.