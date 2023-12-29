Водителя фуры зажало в салоне после лобового ДТП на трассе под Миассом

На место происшествия выехали спасатели и медики

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Сегодня, 29 декабря, на 1785-м километре трассы М-5 водитель Isuzu по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«Пострадал водитель фуры, его зажало в салоне. Ждем помощи спасателей и врачей», — прокомментировали в УГИБДД по региону.

На участке трассы организовано реверсивное движение.

В Челябинске 29 декабря вновь снегопад. И на этот раз обильные осадки парализовали движение автомобилистов и пешеходов. В фотоподборке от ИА «Первое областное» — утро последнего рабочего дня в этом году в Челябинске.

