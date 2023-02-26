Две иномарки загорелись возле жилого дома в Челябинской области

Подозреваемый в совершении поджога задержан

Рано утром 26 февраля в Снежинске Челябинской области загорелся автомобиль. Несмотря на оперативность пожарных, пламя перекинулось на рядом стоящую машину. Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7 МЧС России», предварительная причина пожара — поджог.

Сообщение о горении автомобилей около дома № 21 по проспекту Мира спасателям поступило в 6:09. Прибыв на место ЧП, пожарные обнаружили объятый пламенем автомобиль «Киа Сид» и частичное горение стоящей рядом машины «Форд Фокус».

«В тушении было задействовано 12 человек личного состава и три единицы пожарной техники. В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших и погибших нет»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый в поджоге машины уже задержан.

«Сотрудниками полиции установлен 39-летний мужчина. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всей картины произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

В конце января в Троицке 62-летний мужчина поджог автомобиль, припаркованный около храма Дмитрия Солунского. Подозреваемого задержали по горячим следам.