Два работника цирка ответят за гибель молодой гимнастки в Магнитогорске

Они разрешили артистам работать без страховки и поддержки коллег

Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение двум работникам магнитогорского цирка, из-за которых в мае прошлого года погибла молодая гимнастка. Обоих будут судить за нарушение требований охраны труда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Следствие полагает, что руководитель номера и инспектор манежа допустили артистов до выполнения трюков на высоте более четырех метров на цирковом аппарате „Колесо смелости“ без страховки и пассировки. В результате 22‑летняя артистка номера упала с кольца циркового аппарата и получила смертельные травмы», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит реальное лишение свободы на срок до четырех лет.

22-летняя Виктория была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике. В Магнитогорском цирке она показывала часть программы цирка шапито «Виват» перед отправкой на гастроли в Абхазию. После падению на арену девушка еще какое-то время дышала, но умерла в машине скорой помощи.