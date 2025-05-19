В Магнитогорском цирке гимнастка упала с четырехметровой высоты и погибла

Девушка выполняла трюк без страховки и пассировки

Акробатка из Челябинска погибла, упав с четырехметровой высоты во время выполнения трюка в Магнитогорском цирке. Трагедия произошла 17 мая, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме.



22-летняя Виктория — кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике из женской акробатической тройки FOX.

В Магнитогорском цирке находилась часть программы цирка шапито «Виват» перед отправкой на гастроли в Абхазию. Реквизит «Колесо смерти» был установлен в том числе, чтобы сделать фотофиксацию для прохождения таможни.



Следователи установили, что ответственные лица допустили Вику до выполнения трюка без страховки и пассировки. Гимнастка упала с высоты четырех метров на арену цирка. От полученных повреждений смерть наступила в машине скорой помощи.



Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.