Накануне, 10 мая, в Миассе Челябинской области произошли сразу две аварии с пострадавшими. Как сообщили в городской ГИБДД, их госпитализировали с травмами.
Одно из ДТП произошло на улице 8 Июля в районе дома № 49. 49‑летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате пострадавшего, личность которого устанавливается, госпитализировали.
Еще одна авария произошла на улице Готвальда. Водитель автомобиля «Субару» сбил 58‑летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. В результате ее госпитализировали с травмами.
Ранее в Сосновском районе произошла смертельная авария. Водитель иномарки сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Она скончалась.