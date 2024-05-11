Под Челябинском водитель иномарки насмерть сбил женщину

Погибшая переходила дорогу в неположенном месте

Поздно вечером 10 мая в Сосновском районе Челябинской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Авария произошла в 23:41 на 45 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу». 49-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Сиена», сбил женщину 40-45 лет. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Все обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.

Ранее смертельная авария произошла в Челябинске. Водитель автомобиля вылетел на троутар, где сбил нескольких человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия.