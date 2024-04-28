Два человека пострадали при столкновении «ВАЗа» с иномаркой в Челябинске

16-летняя девушка госпитализирована

Вечером 27 апреля в Челябинске на улице Бажова столкнулись автомобили «Мицубиси» и «ВАЗ». В результате водитель и пассажир отечественного авто получили травмы, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в восемь часов вечера. 25-летняя водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь по улице Героев Танкограда, при повороте на улицу Бажова на перекрестке врезалась в автомобиль «ВАЗ», которым управлял 20-летний парень.

В результате водитель «ВАЗа» и его 16-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. Известно, что подросток находилась на заднем сиденье и не была пристегнула ремнем безопасности.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Накануне в аварии в Магнитогорске погиб мотоциклист. Водитель авто, выезжая со второстепенной территории на дорогу, не уступил ему и врезался. Водитель двухколесного транспорта погиб при транспортировке в больницу.