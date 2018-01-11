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/ Иномарка протаранила другую машину, забор и киоск в центре Челябинска

Иномарка протаранила другую машину, забор и киоск в центре Челябинска

Водители обеих машин получили травмы.
сегодня в 11:08
  |  Происшествия

Сегодня, 11 января, автомобилист неудачно устроил «дрифт» на перекрестке улиц Доватора и Воровского. «Киа» поздней ночью протаранила несколько препятствий и «затормозила» об киоск. Еще одним участником невольно стал водитель «Шкоды».

11 января в 01:25 на улице Воровского возле дома № 40 водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество, совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабия», после чего автомобиль «Киа» изменил направление движения, совершил наезд на металлическое ограждение перильного типа, повредив его, после чего совершил наезд на торговый павильон, повредив его. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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