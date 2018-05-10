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/ В День Победы в Челябинске устроили драку в магазине

В День Победы в Челябинске устроили драку в магазине

Злоумышленники разбили стеклянную дверь, чтобы скрыться с места.
сегодня в 14:27
  |  Происшествия

В День Победы в Челябинске произошла драка в популярном сетевом магазине на Краснопольском проспекте. О случившемся рассказали местные жители, которые пошли в супермаркет за продуктами, а оказались в центре потасовки. По информации очевидцев, между собой что-то не поделили два молодых человека.

У двух мужчин кавказской национальности произошел конфликт с каким-то русским парнем, который был с девушкой. В магазине была тишина, потом я услышал, что за стеллажами началась какая-то возня. Выглянул — там уже парень с кровью, с рассечённой головой. Видимо, удар был хороший. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Михаил Тележников.

После этого, по словам челябинца, пострадавший попросил сотрудников магазина вызвать полицию и закрыть дверь. Нападавшего такой расклад не устроил. Он заставил работников супермаркета отдать ему ключи, рассыпал всю связку и пытался найти, чем можно открыть запертую дверь. Ему на помощь пришли два товарища, которые поджидали снаружи. Они ногой выбили стекло в двери. Через образовавшееся отверстие злоумышленники покинули помещение.

На место выезжали сотрудники полиции. Им предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Обращение по данному факту зарегистрировано. Проводится проверка. — сообщили в УВД Челябинска.

По информации свидетелей инцидента, охраны в магазине в момент ЧП не было.

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Комментарии

Сидор
15:11, 10.05.2018
Нахрена охрана в магазине,пусть возмещают из своего кармана,набирут додиков

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