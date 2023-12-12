Доцента челябинского вуза отправили в колонию за взятки от студентов

Татьяну Глебко также приговорили к штрафу

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор доценту кафедры теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Татьяне Глебко, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что Татьяна Глебко получила четыре взятки от студентов за помощь на экзаменах, а также за написание дипломных работ. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей. Наказание отсрочено до достижения ребенком виновной совершеннолетия, до 2030 года», — рассказали в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске задержали по подозрению в получении взяток замдиректора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Антона Семченко и проректора ЮУрГГПУ Павла Рябчука.

