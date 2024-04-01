Для экс-директора челябинского МКУ «Городская среда» запросили срок в колонии

Александру Грезеву грозит восемь лет лишения свободы

В Курчатовском районном суде Челябинска гособвинитель запросил для бывшего директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева срок в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Бывший директор муниципального казенного учреждения «Городская среда» Александр Грезев обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Гособвинитель запросил восемь лет колонии строгого режима со штрафом 10 миллионов рублей и конфискацией имущества, полученного в качестве взятки», — рассказали в суде.

Двух бывших сотрудников МКУ Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова задержали в июне.

В ноябре 2021 года Александр Грезев был уволен с должности директора МКУ «Городская среда» по результатам служебной проверки.



