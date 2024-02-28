Для директора челябинской медфирмы запросили 10 лет колонии по делу о мошенничестве

Елена Селищева, по версии следствия, похитила более 85 млн рублей при поставке томографов

В Центральном районном суде состоялись прения сторон по делу гендиректора компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой, сообщили в пресс-службе суда.

Гособвинитель запросил для обвиняемой 10 лет колонии общего режима. Селищева во время следствия находилась в СИЗО, затем под домашним арестом и запретом определенных действий.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая в период с марта по декабрь 2020 года при заключении государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов похитила бюджетные денежные средства в размере свыше 85 млн рублей. Елену Селищеву обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ).

Обвинение считает, что Елена Селищева подстрекала заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова к заключению указанных контрактов и оплате оборудования по заведомо завышенной стоимости.

Кузнецова приговорили к шести годам лишения свободы условно.