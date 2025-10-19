Директора «УралДорСтроя» осудят за кражу 76 млн при ремонте дороги на Южном Урале

Нвер Колозян уменьшил объем использованных стройматериалов

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы очередного уголовного дела в отношении директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна. Он обвиняется в хищении свыше 76 миллионов рублей при ремонте дороги на юге региона, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в ходе ремонта участка дороги Фершампенуаз — Париж — ж/д станция Джабык уменьшил объем использованных стройматериалов, тем самым удешевив стоимость выполненных по контракту с региональным Миндором работ.

«С целью хищения бюджетных средств обвиняемый с октября 2021 года по сентябрь 2022-го предоставил для оплаты заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме и стоимости материалов, похитив свыше 76,3 млн рублей»,— уточнили в ведомстве.

В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Материалы дела направлены на рассмотрение в Советский районный суд Челябинска.

Ранее прокуратура региона обратилась в Арбитражный суд с иском взыскать с ООО «УралДорСтрой» более 100 миллионов рублей за некачественно выполненный ремонт дороги.

Напомним, в январе этого года Нвера Колозяна осудили за передачу взятки в размере 8 миллионов рублей главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». Его приговорили к пяти годам лишения свободы.