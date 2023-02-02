Директора челябинской медфирмы выпустили из СИЗО по делу о мошенничестве

Елена Селищева, по версии следствия, похитила более 85 млн рублей при поставке томографов

Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката гендиректора компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сегодня, 2 февраля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная жалоба на решение Тракторозаводского районного суда о продлении срока под стражей удовлетворена, мера изменена на более мягкую», — уточнили в облсуде.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая в период с марта по декабрь 2020 года при заключении государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов похитила бюджетные денежные средства в размере свыше 85 млн рублей. Елену Селищеву обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ).

Обвинение считает, что Елена Селищева подстрекала заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова к заключению указанных контрактов и оплате оборудования по заведомо завышенной стоимости.