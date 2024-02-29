Директора челябинской медфирмы приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве

Елена Селищева похитила более 85 млн рублей при поставке томографов

Сегодня, 29 февраля, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор гендиректору фирмы «Медсервис-регион» Елене Селищевой, передает журналист Первого областного информагентства.

Напомним, обвиняемая в период с марта по декабрь 2020 года при заключении государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов похитила бюджетные денежные средства в размере свыше 85 млн рублей. Елену Селищеву обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ).

Елена Селищева подстрекала заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова к заключению указанных контрактов и оплате оборудования по заведомо завышенной стоимости.

«Назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с запретом заниматься деятельностью в сфере закупок сроком на два года», — огласила приговор судья Ирина Шершикова.

Елена Селищева вину не признала.