Директор подрядной организации пойдет под суд за гибель двух рабочих на свинокомплексе в Челябинской области

Обвиняемая, по версии следствия, не предоставила работникам средств защиты

Прокуратура Красноармейского района направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Аквамарин». Женщину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть (часть 3 статьи 143 УК РФ). Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 13 апреля от отравления при очистке канализационных стоков на Родниковском свинокомплексе в Красноармейском районе погибли двое рабочих.

Обвиняемая не ознакомила работников с правилами безопасного проведения работ, не обеспечила проведение проверок воздушной среды помещений на содержание кислорода, углекислого газа и других опасных веществ.

Дело направлено в Красноармейский районный суд.

Как ранее сообщал наш сайт, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о причинах прекращения уголовного дела о гибели двух рабочих в селе Хомутинино Увельского района в августе прошлого года.







