Глава СК РФ потребовал доклад об уголовном деле о гибели рабочих в колодце детского лагеря Челябинской области

Жертвами трагедии стали 17-летний и 19-летний парни

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о причинах прекращения уголовного дела о гибели двух рабочих в селе Хомутинино Увельского района в августе прошлого года. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Парни погибли при очистке колодца в детском лагере. Спустившись вниз, один из рабочих не смог самостоятельно подняться наверх, он погиб, как и второй молодой человек, попытавшийся оказать помощь и тоже спустившийся на дно колодца. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, однако его прекратили.

«У руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова запрошен доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении», — комментируют в СК РФ.

Как ранее сообщал наш сайт, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик.

