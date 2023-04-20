Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о причинах прекращения уголовного дела о гибели двух рабочих в селе Хомутинино Увельского района в августе прошлого года. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Парни погибли при очистке колодца в детском лагере. Спустившись вниз, один из рабочих не смог самостоятельно подняться наверх, он погиб, как и второй молодой человек, попытавшийся оказать помощь и тоже спустившийся на дно колодца. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, однако его прекратили.
«У руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова запрошен доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении», — комментируют в СК РФ.
Как ранее сообщал наш сайт, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик.