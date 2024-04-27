Директор челябинского института почти три года брала взятки от студентов

Ее неформальный доход составил почти полмиллиона рублей

В Челябинске окончено расследование по уголовному делу о взяточничестве в отношении экс-директора Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ. Также Елену Гнатышину будут судить за злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, женщина брала мзду от студентов почти три года.

«С 1 января 2020 года по 5 октября 2022-го обвиняемая получила от студентов в общей сложности 485 тысяч рублей за внесение в зачетную книжку и протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии не соответствующих действительности сведений в виде положительных оценок за сдачу госэкзамена и защиту выпускной квалификационной работы. На деле студенты на экзамен даже не приходили», — рассказали в следственном управлении СКР.

Женщине вменяется 16 эпизодов взяточничества (часть 3 статьи 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Третьим отделом по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Для обеспечения исполнения приговора в части имущественного взыскания в виде штрафа на имущество обвиняемой на сумму более 6,6 миллиона рублей наложен арест.