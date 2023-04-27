В Челябинске директора института отправили под домашний арест по делу о взятках

Подробности обвинения пока неизвестны

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения директору профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елене Гнатышиной. Ее обвиняют в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

По предварительным данным, дело связано с получением взяток от студентов.

Как ранее сообщал наш сайт, в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете задержали проректора Павла Рябчука и заместителя директора профессионально-педагогического института того же вуза. Их обвиняют в получении взяток.