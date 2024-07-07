Девятилетняя девочка погибла на базе отдыха в Челябинской области

На палатку, в которой ребенок находился с сестрой, упало дерево

Вечером 5 июля в Миассе в лесном массиве базы отдыха «Золотые пески» дерево упало на туристическую палатку. В результате погибла девятилетняя девочка. Ее шестимесячную сестру госпитализировали с травмой головы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Трагедия произошла в кемпинге, организованном на территории базы отдыха. По предварительным данным, сосна упала на палатку во время грозы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (пункт „в“ части 2 статьи 238 УК РФ). В качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению людей в кемпинге», — сообщили в ведомстве.

Место происшествия осмотрели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются.

Расследование уголовного дела контролирует областная прокуратура.