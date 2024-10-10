Дело о гибели ребенка на базе отдыха в Челябинской области ушло в суд

На девятилетнюю девочку во время грозы рухнуло дерево

В Миассе в суд ушло дело о гибели девятилетней девочки на базе отдыха из-за падения дерева. Ее маленькая сестренка получила тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



На скамье обвиняемых — начальник отдела филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Челябинской области», в чьи обязанности входило следить за насаждениями.

Трагедия случилась 5 июля этого года на базе отдыха «Золотые пески» на озере Тургояк. Дети сидели в палатке, когда вокруг бушевал шквалистый ветер. Сильный порыв повалил дерево, и оно придавило девочек. Старшая скончалась, младшая — полугодовалая — получила травму головы.

Между арендатором земли и филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Челябинской области» был заключен договор о выявлении аварийных деревьев.

«Непосредственное выполнение работ было поручено обвиняемому, который в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей своевременно не выявил аварийное состояние дерева при наличии структурных изъянов (стволовая гниль), приведших к неспособности дерева противостоять сильным ветровым нагрузкам, и составил акт об отсутствии аварийных деревьев на участке», — рассказали в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Дело будут рассматривать в Миасском городском суде.