/ 15-летняя девочка рассталась с жизнью в Чебаркульском районе

Это третий случай детской смерти в районе за месяц.

В Чебаркульском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти 15-летней девочки. Ее обнаружили в петле 10 декабря. Главная версия, которую сейчас отрабатывают следователи, — суицид. Им предстоит установить, что могло стать причиной расставания с жизнью, проверить семью и характер отношений девочки с родными и знакомыми.

Комментарий по этому поводу мы не даем. Ребенок был малолетний. В районе это третий подростковый суицид. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель СО СКР по городу Чебаркуль Виталий Александров.



Ответы на все вопросы даст доследственная проверка. Оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Добавим, что ранее в Чебаркуле скончалась 16-летняя девушка, а затем юноша того же возраста. Следователи проводят проверку.