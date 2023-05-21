Дети устроили забег по припаркованным автомобилям на северо-западе Челябинска

Произошедшим заинтересовались в полиции

На северо-западе Челябинска двое детей, играя, решили пройтись прямо по припаркованным во дворе автомобилям. Произошедшее попало на камеру домофона. В случившемся разбираются сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночное время около одного из домов, расположенных на улице 40-летия Победы. Пока неизвестно, видели ли запись владельцы машин, но жители дома негодуют по поводу случившегося.

В полицейском главке сообщили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Сотрудниками районного отдела полиции УМВД России по Челябинску проводятся мероприятия, направленные на установление возможных очевидцев произошедшего с целью выявления подростков, совершивших проступок. Инцидент находится на контроле у руководства городской полиции»,— сообщили в ведомстве.

В начале апреля в микрорайоне Парковый женщина облила краской несколько автомобилей, ее действия также зафиксировала камера домофона. Полиция тогда также начала проверку.