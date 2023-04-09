В Челябинске женщина облила краской несколько автомобилей

Автовладельцам рекомендуют обратиться в полицию

Минувшей ночью на северо-западе Челябинска в микрорайоне Парковый женщина облила краской несколько автомобилей. Ее действия зафиксировала камера домофона. Видео опубликовали в городских пабликах.

Инцидент произошел около дома № 26 по улице Скульптора Головницкого около трех часов ночи. Судя по видео, неизвестная в капюшоне облила два автомобиля краской, а банку выбросила.

Произошедшим заинтересовались в полиции:

«Сотрудниками полиции информация, опубликованная в социальных сетях, проверяется, изучается размещенная видеозапись»,— сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Владельцев испорченных автомобилей просят обратиться с заявлениями в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.