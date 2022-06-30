Лагерь в Челябинской области проверят после жалоб детей на побои

В социальных сетях появилось видео инцидента

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Прокуратура организовала проверку по факту случая побоев в детском лагере «Карагайский» в Верхнеуральском районе, сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе ведомства.

В группе «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте» воспитатель с силой тормошит девочку на кровати, а дети кричат: «Уберите от нее руки».

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Ранее мы писали, как родителям защищать права ребенка в летнем лагере. Свои советы дали челябинские эксперты.

