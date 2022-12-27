Депутату Челябинской гордумы предъявили обвинение в неуплате налогов на 516 млн рублей

На протяжении нескольких лет Олег Иванов передавал в налоговую ложные сведения

Задержанного накануне депутата Челябинской городской думы и директора ООО «Альфастрой» Олега Иванова обвиняют в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в 2017-2019 годах Иванов искажал сведения в бухгалтерском и налоговом учетах, а также в налоговых декларациях, в результате чего ООО «Альфастрой» задолжала налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме свыше 516 миллионов рублей.

«Олег Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами „а, б“ части 2 статьи 199 УК РФ. Органом следствия во взаимодействии с ФСБ России Иванов задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства выясняются.

В прошлом году управление ФСБ совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы России провели обыск в строительной компании ООО «Альфастрой». Подробнее — тут.