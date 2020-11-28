Число пострадавших в ДТП с наездом на людей в Челябинске возросло до трёх

Обновлённые данные сообщили в полиции.

Количество пострадавших в ДТП на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске возросло до трёх. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«По предварительным данным, пострадали три человека: у двух пострадавших зафиксированы ушибы, у третьего — сотрясение головного мозга и перелом ребра. Всем назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, авария произошла сегодня днём. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан», поворачивая налево на регулируемом перекрёстке, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Ланд Крузер», изменил траекторию движения и выехал на тротуар, где стояли люди.

На данный момент проводится необходимая проверка.