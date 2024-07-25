Число погибших в ДТП на трассе под Усть-Катавом выросло до трех

Четверых удалось довезти до больницы, за них борются врачи

Госавтоинспекция продолжает устанавливать обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 25 июля, на трассе М-5 «Урал» в районе Усть-Катава. В автокатастрофе разбились семь человек.

Авария произошла в 15:25 на 1 629-м километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Ларгус» в условиях дождя при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, где врезался в лоб «Лады Гранты» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Гранты» и его 50-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир авто — 35-летний мужчина — умер при транспортировке в больницу.

Четыре человека госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести: это третий пассажир «Гранты» (1991 года рождения), а также водитель «Ларгуса» и два его пассажира — 37- и 18-летний мужчины.

«Установлено, что ни один из пострадавших не был пристегнут ремнем безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции.

Расследование продолжается. Сотрудники ГАИ призывают южноуральцев в связи с неблагоприятными погодными условиями воздержаться от выезда на дороги.