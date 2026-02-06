Чиновницу из Екатеринбурга осудят за хищения в сфере туризма на Южном Урале

Женщине вменяется хищение бюджетных средств при строительстве туробъекта

В Златоусте завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя директора департамента общественных связей — начальника отдела по развитию туризма екатеринбургской мэрии. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в период с декабря 2023 по июль 2025 года, являясь председателем Челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма», она похитила не менее 700 тысяч рублей.

«Для получения государственной субсидии по соглашению с правительством Челябинской области обвиняемая подготовила и направила в Главное управление развития туризма региона контракт на изготовление комплектующих для туристско-информационного центра в Златоусте. В документах были заведомо завышены стоимости работ более чем на 700 тысяч рублей, что позволило незаконно получить указанные средства», — говорится в материалах дела.

Преступление было выявлено в ходе оперативной работы УФСБ России по Челябинской области, сотрудники которого осуществляли сопровождение расследования.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемая полностью возместила причиненный государству ущерб. На данный момент собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.