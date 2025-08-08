Экс-сотрудница организации по развитию туризма в Златоусте похитила 700 тыс. рублей

По версии следствия, она искусственно завысила стоимость строительства туробъекта

В Златоусте возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве туристического объекта на горе Косотур. Подозреваемая — 37‑летняя начальница отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга, которая похитила деньги во время работы на Южном Урале, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В ведомстве рассказали о схеме, которую использовала подозреваемая:

«Будучи председателем Челябинской региональной общественной организации „Агентство развития туризма“, она заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по искусственно завышенной стоимости. Затем из почти семимиллионной субсидии, выделенной правительством региона в рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ похитила более 700 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению».

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), она задержана, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.